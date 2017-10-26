Як ініціативні мешканці роблять Добротвір кращим

Щороку кількість бажаючих взяти участь у конкурсі міні-ґрантів «Громада своїми руками», який фінансує компанія ДТЕК у селищі Добротвір та в Кам’янко-Бузькому районі постійно зростає. Так у 2017 році жителі Добротвора подали 28 проектів, з яких 12 перемогли і будуть реалізовані вже цьогоріч.

«Конкурс «Громада своїми руками», який реалізовується в рамках програми соціального партнерства, щоразу набирає сили. Цей проект дає можливість кожному мешканцю Добротвора брати участь в розбудові та покращенні умов селища. Щоразу реалізовуються інші проекти в різних напрямках, адже кожен має право подати свій проект на конкурс. Комісія визначає переможців, а компанія їх фінансово та організаційно підтримує. Загалом з 2011 року компанією в цей проект було вкладено 32 мільйони», – зазначив директор ДТЕК Добротвіської ТЕС Олег Таращук.

Однією з постійних учасниць конкурсу є Любов Гоц, яка щороку виграє кошти для свого будинку і робить кращим не лише його, а й довколишню територію. Цьогоріч вони облагородили внутрішній дворик, де встановили арки, по яких ростиме виноград і троянди.

«Наша ініціативна група вже не вперше бери участь у конкурсі міні-ґрантів «Громада своїми руками». Цього року ми писали проект по енергоефективності, а саме – утеплення труб, опалення підвалу, горища і під’їзду. Разом з тим ми ще дописували в проекті фінансування труб на виготовлення арок і лавки. Оскільки, згідно умов конкурсу, ми частково маємо долучитись до реалізації проекту, ми вкладаємо свої роботи та кошти, які вдається отримати від здачі відсортованого сміття. Всі мешканці нашого будинку сортують сміття, а виручені кошти вкладаємо у співфінансування проекту. Так з травня ми вилучили більше двох тисяч гривень», – розповіла керівник ініціативної групи Любов Гоц.

Також нещодавно в рамках цього ж конкурсу для Громадської бібліотеки ім. В. Петраха були закуплені стільці та столи для навчальної кімнати, в якій маленький діток готують до школи.

«У цій кімнаті діти 5-6 років проходять підготовку, своєрідну адаптацію до школи. Зараз у нас з’явились тут дуже красиві столи, про які ми дуже мріяли. Це 15 столів і стільців, які є зручними для малюків. Раніше тут були офісні меблі, але для діток вони бути некомфортними», – говорить директор бібліотеки Оксана Савчин.

Також минулоріч бібліотека у конкурсі міні-ґрантів «Громада своїми руками» виграла гроші на облаштування території: замощення доріжки та парковки та встановлення двох лавок.

Нагадаємо, у 2017 році жителі Добротвору подали до конкурсу «Громада своїми руками» 28 проектів, 12 з яких перемогли та будуть реалізовані до кінця року. Загальний бюджет інвестицій ДТЕК на реалізацію проектів переможців конкурсу міні-грантів у Добротворі складає 414 тис грн.