Вибори в ОТГ на Львівщині. Синютку звинувачують у використанні адмінресурсу

Спостерігачі вважають, що голова Львівської ОДА Олег Синютка використовує адмінресурс на виборах. Так, громадянська мережа «Опора» наполегливо рекомендує Олегові Синютці та іншим посадовцям утриматися від певних підтримок окремих кандидатів у межах виборчого процесу. Про це під час прес-конференції заявив аналітик Громадянської мережі «Опора» Олександр Неберикут, передає Львівський прес-клуб.

За його словами, минулими вихідними у Славському відбувалася презентація стратегії розвитку, яку представляв один із кандидатів на посаду голови Славської об’єднаної територіальної громади Володимир Бега. Цю презентацію відвідав Олег Синютка.

-Я розумію, що Олег Синютка чи інші посадовці виконують обов’язки в межах своїх повноважень. Але останні виборчі цикли ми спостерігаємо зменшення використання адміністративного ресурсу посадовими особами. І ця кампанія не є винятком. Тому на цьому фоні особливо насторожують випадки, коли ми можемо бачити якісь способи втручання посадових осіб в хід виборчого процесу.

Отож, наша рекомендація – утриматися від таких речей, – говорить Олександр Неберикут.

Оскільки українське законодавство наразі не забороняє такого, то рекомендації експертів базуються на міжнародних основах демократичних виборів.

-У деяких країнах Європи такі дії прямо заборонені законом. Така активність та позиція посадових осіб дає певні неконкурентні переваги деяким кандидатам. Тому ми саме так класифікуємо цей випадок, – аналітик радить усім чиновникам не демонструвати публічно своїх політичних підтримок.

Нагадаємо, на Львівщині перші місцеві вибори відбудуться у 8-ми громадах, серед яких дві міські (Рудківська, Великомостівська), дві селищні – Щирецька та Славська та чотири сільські – Волицька, Солонківська, Підберізцівська та Воютицька.

Спостерігачі ГМ «ОПОРА» забезпечують незалежне і позапартійне спостереження на перших місцевих виборах в об’єднаних територіальних громадах, моніторячи кожну з них.

Фото: Варіанти