У Стрию підлітки влаштували стрілянину по котах

У Стрию поліцейські проводять перевірку за фактом жорстокого поводження з твариною. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Стрийський відділ поліції 24 жовтня надійшло повідомлення від 42-річного місцевого мешканця про те, що близько 8.30 двоє студентів одного з місцевих училищ, віком 17 та 18 років, пострілами з пневматичної зброї травмували його кота. За словами заявника, хлопці могли стріляти з території сусіднього домогосподарства, де саме проводяться будівельні роботи.

Про цю ситуації власник тварини Юрій Левицький написав на свої сторінці у Facebook.

«В Стрию на перехресті вулиць Бачинської і Котляревського близько восьмої ранку в мене на очах відкрили стрільбу з пневматичної зброї малолітні імбіцили, по мому коту. Їдучи на роботу, в подвір’я з окровавленою головою забіг мій кіт Рижик і помчав до дверей квартири.Дружина його впустила і покликала мене.Оглянувши голову я побачив отвір який відповідав отвору калібру духової зброї. Я вибіг на вулицю і попрямував в сторону подвір’я звідки вибіг мій кіт. На балконі я побачив двох підлітків, в руках одного з яких був предмет схожий на пістолет», – йдеться у повідомленні.

Окрім цього він зазначив, що декілька днів тому іншого його кота застрелили хулігани.

«Також хочу зазначити що чотири дні назад нам застрелили саму лагідну кітку Пуфу. В неї було чітко видно вхідний кульовий отвір від носової порожнини до нижньої щелепи. На превеликий жаль, вона до квартири не добігла. Тоді я заспокоїв себе що це поодинокий випадок», – додав власник тварини.

Наразі за цим фактом поліцейські проводять перевірку, опитують учасників події та мешканців сусідніх будинків, а також вживають заходів для виявлення зброї, з якої, за словами заявника, було здійснено постріли. Вирішується питання правової кваліфікації події згідно ст.299 (жорстоке поводження з тваринами) КК України.

У той самий день власниця домогосподарства, з якого могли бути здійснені постріли, звернулась у відділ поліції із заявою про те, що двоє чоловіків увірвались на її приватну територію та побили двох хлопців, котрі там перебували. На місце події виїжджали лікарі швидкої медичної допомоги та діагностували у хлопців забої тіла. За цим фактом також проводиться перевірка.

Фото: Facbook-сторінка Юрія Левицького