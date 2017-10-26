У Львові відрегулювали розташування МАФів

Сьогодні, 26 жовтня, депутати Львівської міської ради погодили зміни щодо розташування МАФів у місті. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Так, міські обранці погодили ухвалу «Про внесення змін до ухвал міської ради від 02.03.2017 № 1568, від 27.04.2017 № 1888 та від 29.06.2017 № 2257» із зауваженнями та змінами.

Так, зміни внесені у зв’язку із зміною замовників (власників) тимчасових споруд, з технічними помилками, із зменшенням площ тимчасових споруд, із збільшенням площ тимчасових споруд, із зміною адреси тимчасової споруди, з вилученням тимчасових споруд з Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд тощо.

Як повідомили в управлінні регулювання забудови департаменту містобудування Львівської міської ради, управління здійснює формування електронної бази даних, основаної на цифрових планах, розроблених спеціалізованими організаціями на замовлення власників тимчасових споруд та містобудівного кадастру.

Зараз разом із наданням листів-висновків про можливість подальшого розміщення тимчасових споруд, управлінням задоволено 696 звернень, що складає 41% від загальної кількості тимчасових споруд, яким продовжено термін здійснення підприємницької діяльності. Відповідно, найбільше число звернень для отримання оформлення вказаних документів очікується на жовтень-грудень 2017 року.

Фото: Варіанти