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У Львові переселенців запрошують на безкоштовні курси української мови

Дарина Смеречанська

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Вже не перший рік у Львові проводять безкоштовні курси з української мови для переселенців та усіх охочих. Починаючи з жовтня, заняття відбуваються за офісі ГО «Свербивус» за адресою вул. С.Бандери, 5а. Про це інформують організатори заходу.

«Ми раді, що нам вдалось стати партнерами такого чудового заходу. Заняття відбуваються щовівторка та щочетверга за адресою вул. С.Бандери, 5а та орієнтовані на людей, які бажають вивчити українську мову і в майбутньому вільно розмовляти “солов’їною”, – розповів представник ГО «Свербивус» Олег Бакулін.

Після завершення курсу учасники отримають сертифікати відповідно до опанованого рівня. Участь у курсах безкоштовна, за попередньою реєстрацією.

Організатори – волонтерська ініціатива «Безкоштовні курси української мови», за підтримки ГО «Свербивус» та ГО «Граніт».

Фото: Provce.ck.ua.

 

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