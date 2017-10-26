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У Львові біля спорткомплексу СКА збудують багаторівневий паркінг

Катерина Родак

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Депутати Львівської міської ради сьогодні, 26 жовтня, поділили земельну ділянку на вулиці Клепарівській для зведення багаторівневого паркінгу.  За відповідне рішення проголосувало 42 обранці, повідомляє кореспондент Львівського порталу із сесійного залу.

Так, міські обранці погодили рішення «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельної ділянки на вул. Клепарівській, 39-а для продажу на земельних торгах (аукціоні)».

Як йдеться у пояснювальній записці до ухвали, земельна ділянка площею 0,4085 га на вул. Клепарівська, 39-а запропонована для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства (для будівництва та обслуговування багаторівневого паркінгу).

Прийняття ухвали є підставою для виготовлення експертної грошової оцінки земельної ділянки та державної реєстрації речового права на земельну ділянку відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Зазначимо, що навпроти виділеної ділянки розташований спортивний комплекс СКА.

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