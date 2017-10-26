У Франківському районі проблеми із водопостачанням через аварію на водогоні

У Франківський район Львова вода подається з пониженим тиском. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», у зв’язку з аварією, яка трапилася на магістральному водогоні «Стрий – Львів», сьогодні, 26 жовтня 2017 року, з 18.00 год у Франківський район вода подається з пониженим тиском.

«Надзвичайна аварійна ситуація сталася у селі Надітичі, де працівники ЛМКП «Львівводоканал» виявили витік води на магістральному водогоні діаметром 1200 мм. Пошкодження виникло внаслідок тривалого терміну експлуатації водогону, адже побудований він ще у 1978 році.

Для усунення пориву понижено тиск в мережі, виконуються роботи по встановленню хомута. На ліквідації аварійної ситуації працює сім одиниць техніки та декілька бригад з різних підрозділів», – повідомили у ЛМКП «Львівводоканал».

Адміністрація ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачення за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.