У Брюховичах «Нісан» збив бабусю та 7-річну внучку, які перебігали дорогу поза переходом

У передмісті Львова в автопригоді постраждали бабця з внучкою їх доставили у лікарню, зараз медики встановлюють діагнози. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася сьогодні, 26 жовтня, близько 13.00 на вулиці Незалежності у селищі Брюховичі.

Як попередньо встановили поліцейські, водій автомобіля «Нісан», 23-річний львів’янин, скоїв наїзд на двох місцевих мешканок, 78-річну жінку та її 7-річну внучку, які переходили дорогу поза межами пішохідного переходу.

Їх доставили у лікарню з тілесними ушкодженнями. Наразі медики встановлюють діагнози.

Поліцейські з’ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.