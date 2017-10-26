Садовий лідирує серед мерів, які не виконали свої обіцянки

25 жовтня минуло рівно два роки, як в Україні відбулися місцеві вибори: жителі міст і сіл обрали місцеві ради, сільських, селищних і міських голів. Як виконують обіцянки мери обласних центрів країни з’ясовували аналітики порталу «Слово і діло».

При цьому варто зауважити, що до уваги взято виключно програмні обіцянки мерів. Відповідно до критеріїв визначення обіцянок, якими користується «Слово і Діло», далеко не всі програми мерів містили перелік конкретних обіцянок, тож і кількість обіцянок із програми в різних голів обласних центрів може кардинально відрізнятися.

Так, перше місце в рейтингу виконання передвиборчої програми в мера Запоріжжя Володимира Буряка. Однак річ у тім, що з його передвиборчої програми аналітикам порталу вдалося «витягнути» лише одну обіцянку – домогтися відкриття в місті нового центру швидкої допомоги. У червні цього року він запрацював, тож Буряк отримав чергове «виконано» до свого досьє і, як наслідок, 100% виконаних передвиборчих обіцянок. Якщо брати до уваги всі обіцянки запорізького градоначальника, то рівень його відповідальності сягає 26%.

Схожа ситуація й у відстороненого мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, який у нашому рейтингу опинився на другому місці, маючи 75%. У нього було 4 обіцянки в передвиборчій програмі, 3 з них він виконав, одна поки що «в процесі» (хоча якщо його таки відправлять у відставку, то вона, скоріш за все, потрапить до архіву). Серед виконаних зобов’язань: залучення громадськості до обговорення стратегії розвитку Миколаєва, приєднання міської ради обласного центру до проекту «Відкритий бюджет» та аудит і оприлюднення інформації про комунальну власність Миколаєва. Загальний рівень відповідальності Сєнкевича (з урахуванням непрограмних обіцянок) – 45%.

Дещо об’єктивніша картина в мера Тернополя Сергія Надала. В його програмі на останніх виборах містилося 25 пунктів, які аналітики «Слова і Діла» кваліфікували як обіцянки. Жодної він поки що не провалив, 10 – виконав, 15 – перебувають у статусі «в процесі». Серед найважливіших виконаних програмних обіцянок тернопільського мера – відкриття перинатального центру другого рівня, реконструкція амфітеатру Співочого поля та запровадження системи електронних закупівель. Загалом Надал, який обіймає посаду міського голови вже другий термін поспіль, має 63% виконаних зобов’язань.

Також до топу «відмінників» виконання передвиборчих програм увійшли міські голови Хмельницького, Ужгорода та Чернівців Олександр Симчишин, Богдан Андріїв і Олексій Каспрук. У них 38 і по 33% виконаних програмних обіцянок відповідно.

А от кого в плані реалізації передвиборчої програми похвалити немає за що, то це градоначальника Харкова. Геннадій Кернес просто не подав до ЦВК своєї передвиборчої програми. Принаймні, в опублікованому вигляді аналітики «Слова і Діла» її не знайшли. Тож і до графи «виконані програмні обіцянки» списувати нічого. Загалом у Кернеса 47% виконаних зобов’язань, що є досить непоганим результатом.

Недалеко від нього «втік» мер Полтави Олександр Мамай. Перед виборами він повівся дуже оригінально, заявивши, що не даватиме нових програмних обіцянок, а просто продовжить виконувати свою попередню програму. Тож аналітики порталу продублювали обіцянки, які Мамай не встиг виконати протягом попередньої мерської каденції – їх виявилося дві. І обидні наразі ще не виконані. Це зобов’язання побудувати сміттєпереробний і молочний заводи. Загальний рівень відповідальності Мамая, як і у Кернеса, 47%.

І ще один учасник трійки аутсайдерів рейтингу виконання передвиборчих обіцянок – міський голова Львова Андрій Садовий. Злий жарт із ним зіграло те, що він включив до своєї програми велику кількість цілком конкретних пунктів. Якщо Садовому вдасться їх виконати, це зробить йому честь. Принаймні поки що він жодної програмної обіцянки із 66 ще не провалив. А виконав наразі дві – щодо запровадження швидкої процедури реєстрації підприємства та створення порталу відкритих даних до інформації з різних сфер життя міста. Загалом у Садового 40% реалізованих зобов’язань.