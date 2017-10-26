Під львівську Ратушу стягнули силовиків

Під Львівською міськрадою стягнули кілька десятків силовиків. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

Перед засіданням ЛМР, яке починається о 10.00, під Ратушею з’явилося декілька автобусів із силовиками Нацполіції. Зокрема, поліція посилено охороняє вхід до міськради, а також стежить за порядком по периметру площі Ринок.

Окрім того, перед міськрадою почали збиратися пікетувальники, які вимагають від депутатів не виділяти сьогодні 19,5 млн грн. російським бізнесменам.

Додамо, що пікет має розпочатися о 9.30.

«На пленарному засіданні Львівської міської ради 5 жовтня 2017 року депутатська більшість в складі фракцій «Самопоміч», «Блок Петра Порошенка», «Громадянська позиція» «УКРОП» та частина «Народного контролю» прийняла ухвалу , яка передбачає перерахунок 19,5 мільйонів гривень з міського бюджету у розпорядження підприємства, підконтрольного цивільній дружині та бізнес-партнеру одіозного російського олігарха та власника ним же розграбованого «Львівського автобусного заводу» Ігоря Чуркіна.

Родина Чуркіних злочинно приватизувала та довела до повного розвалу одне із найбільших підприємств східної Європи, а тепер у змові з мером Львова та підконтрольними йому депутатами хоче отримати майже 20 мільйонів бюджетних гривень.

В час, коли вся Україна веде війну за державність, в тилу місцеві бариги йдуть на змову з яскравими представниками держави-окупанта.

Будь-яка співпраця з ворогом , тим більше – його пряма фінансова підтримка – це злочин проти держави та зрада національних інтересів.

Ми, українські націоналісти, вимагаємо негайно скасувати ухвалу міської ради «Про погодження підписання меморандуму про співпрацю» та не допустити фінансування пособників російських окупантів. Жодної гривні на користь ворога», – йдеться у зверненні організаторів пікету.

Фото: Львівський портал