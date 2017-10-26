Охоронець Димінського, котрий взяв на себе провину за ДТП, підпадає під амністію, - суд

Охоронець бізнесмена Петра Димінського Андрій Борщ, якого підзрюють у причетності до смертельної ДТП на Львівщині, підпадає під амністію. Про це йдеться в матеріалах суду, передає LB.ua.

До суду надійшло клопотання слідчого Національної поліції про продовження запобіжного заходу Борщу у вигляді домашнього арешту. Клопотання було мотивоване тим, що Генпрокуратура продовжила термін розслідування до 19 лютого 2018 року.

При цьому слідству необхідно ще допитати підозрюваного і з його згоди провести слідчий експеримент; отримати висновки призначених судових експертиз; провести автотехнічну експертизу механізму ДТП та інше.

Прокурор також заявив, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування, здійснювати незаконний вплив на потерпілих і свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Однак суд 18 жовтня лише частково задовольнив клопотання слідства, зазначивши, що Борщ підпадає під амністію.

«З урахуванням даних про особу підозрюваного, який має постійне місце проживання, роботу, одружений і має на утриманні малолітню дитину, який (підозрюваний) протягом застосування запобіжного заходу не порушував його умов і накладених на нього обов’язків, а також ступеня можливої реалізації ризиків з урахуванням того, що він підпадає під дію закону України «Про амністію у 2016 році», слідчий суддя вважає за можливе змінити умови застосованого запобіжного заходу», – йдеться в рішенні суду.

Цілодобовий домашній арешт Борща замінено на нічний – з 22:00 до 7:00. Термін дії обмеження – до 17 грудня.

У судовому рішенні також зазначено, що Борщ є інвалідом 3-ї групи.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії. Також у Львові проходили обшуки у місцях, що пов’язані із Димінським.