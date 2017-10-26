На Львівщині запрацював новий завод на тисячу робочих місць

Сьогодні, 26 жовтня, у селі Кожичі Яворівського району відкрили завод «Бадер-Аунде». На підприємстві працевлаштують близько тисячі людей. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Маленькі перемоги – це велика перемога. Створення робочих місць, які сьогодні є – це формування нової інноваційно-інвестиційної політики не лише Уряду, а запровадження німецьких технологій, освіченості та якості працівника в нас, тут, та забезпечення відповідного процесу виробництва. Дивлячись на сидіння фірми BMW, ми бачимо, що це зроблено в Україні. Це ваша заслуга», – зазначив під час урочистого відкриття Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів.

Завод «Бадер» має два виробництва на території Львівської області та шиє чохли для салонів автомобілів зі шкіри.

Натомість компанія «Аунде» спеціалізується із пошиттям аналогічних виробів із текстилю.

Нове підприємство – це спільний проект «Бадер» та «Аунде». Такий симбіоз дозволить виготовляти комбіновані обшивки для салонів авто.

«Мені дуже приємно, що сьогодні ми можемо говорити, що ми від політики “затягування поясів” перейшли до політики розвитку. Ми маємо вірити у себе, у свою країну. Ми відсьогодні повинні жити для себе, працювати у власне задоволення та отримувати гідну заробітну плату. Я дуже хочу, щоб були гордими, що працюємо в Україні. Нехай «Made in Ukraine» стане новим стандартом якості», – наголосив голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

У новий завод вже залучили понад 146 млн гривень інвестицій.

«Наша спеціалізація – пошиття автомобільних сидінь марки AUDI. Плануємо виробляти понад тисячу готових комплектів, що відповідає одному автомобілю за один робочий день. Понад 3, 5 тис працівників працюють у всій структурі компанії “Бадер”, а саме тут створять 800 робочих місць. Сумарна інвестиція в цей об’єкт – це 10 млн євро, з яких понад 2 млн євро – вартість обладнання, яке виготовлене у Німеччині», – повідомив керівник підприємства «Бадер- Аунде Україна» Андрій Павлунь.

За слова Андрія Павлуня, у перспективі новостворений проект планує розширити модельний ряд автівок та виконувати замовлення для автомобільних виробників DAIMLER (MERCEDES-BENZ) та SKODA.

Фото: ЛОДА