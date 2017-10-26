Міські депутати скасують нашумілий меморандум щодо боргів ЛАЗу?

Сьогодні на сесії Львівської міської ради розглянуть питання про втрату чинності меморандуму між ТзОВ «Оптимум Фактор», АТП №1, ЛМКП «Львівтеплоенерго» та ЛМКП «Львівводоканал». Таке рішення учора прийняла комісія, враховуючи інформацію, яка надійшла у ЛМР від колишніх працівників ЛАЗу про заборгованість щодо виплати заробітної плати. Ця інформація не була надана управлінням юстиції мерії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як повідомив міський голова Львова, завдання роботи цієї комісії – повторно скерувати у правоохоронні органи звернення щодо неправомірної приватизації ЛАЗу.

Наступне засідання комісії має відбутись наступного тижня.

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