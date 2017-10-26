Міністр освіти і науки приїхала до Львова, щоб розвіяти міфи про навчання мовами нацменшин в українських школах

Сьогодні, 26 жовтня, у стінах Львівського національного університету імені І. Франка Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич зустрілась з представниками польських шкіл, з якими обговорила імплементацію Закону «Про освіту» в частині статті про мову. Вона запевнила їх, що жодну школу з мовою нацменшин не буде закрито і навчання цими мовами буде й надалі здійснюватися, передає кореспондент Львівського порталу.

Міністр зазначила, що ця стаття закону викликала багато резонансу через міфи навколо неї.

«Щодо закриття шкіл мов нацменшин, щодо неможливості навчатися мовами нацменшин – це неправда. Україна дотримується своїх міжнародних зобов’язань і діти в школах з мовами національних меншин зможуть навчатись мовою національної меншини. Але при цьому ми розширюватимемо вживання української мови. Деталізація цієї статті закону, яка зараз стосується всієї системи освіти, буде в законі про загальну середню освіту, над яким ми зараз працюємо», – запевнила Лілія Гриневич.

Для повноцінної реалізації, для здобуття вищої освіти, для посідання державних посад під час здобування загальної середньої освіти кожен громадянин повинен мати можливість навчитись вільно розмовляти державною мовою. При цьому діти в школах з мовами національних меншин зможуть також навчатися і своєю власною мовою. Під час початкової освіти це можуть бути всі предмети, і тоді українська вивчається як предмет, а пізніше можна запроваджувати або двомовне навчання, або частину предметів викладати державною мовою, а частину – рідною.

«Всі міжнародні зобов’язання, які стосуються забезпечення прав національних меншин в сфері освіти, говорять про те, що представники нацменшин мають право навчатися рідною мовою, вивчати її, але це не має перешкоджати володінню державною мовою. Тому нас дуже хвилює, що в деяких школах з мовами національних меншин діти, здобувши повну загальну середню освіту, не володіють державною мовою», – сказала Міністр.

Водночас Лілія Гриневич зазначила, що це не стосується польських шкіл. Натомість такі проблеми є в місцях проживання угорської та румунської громад.

«Державна мова – це засіб суспільної злагоди і порозуміння. Тому Українська держава буде створювати умови в наших школах для того, щоб кожна українська дитина, незалежно від її національного походження, могла якісно оволодіти державною мовою», – стверджує високопосадовиця.

Також Міністр освіти і науки України розповіла, що вчора було підписано декларацію з Міністром освіти Польщі, в якій було зафіксовано принципи, яких повинні дотримуватись обидві сторони для того, щоб нівелювати міфи, які виникають на основі освітнього закону. Зокрема в декларації йдеться, що Україна буде дотримуватись своїх міжнародних зобов’язань щодо можливості навчатися рідною мовою для нацменшин (зокрема для польської громади), проте поляки в Україні, як і українці у Польщі, повинні добре володіти державною мовою.

«Такими зустрічами, як сьогодні, ми справді досягаємо більшого порозуміння, напрацьовуємо основні положення, які будуть покладені в основу закону про загальну середню освіту», – додала Л. Гриневич.

Фото: Львівський портал