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Кабмін знизив ціну на газ для бюджетних установ на 22%

Омелян Шевчук

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Кабінет міністрів України знизив ціну на газ, що відпускається в рамках спеціальних зобов’язань (PSO) для опалення і гарячого водопостачання (ГВП) бюджетних установ на 22% – з 7907,2 гривні до 6177,5 гривні за 1 тис. куб. м (без транспортування і ПДВ).

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні в Києві в середу, передає «Інтерфакс-Україна».

Крім того, Кабмін знизив ціну на газ, що відпускається в рамках PSO і використовуваний для виробництва електроенергії на 6,3% – з 7907,2 гривні до 7413 гривні.

Цим же документом уряд включив “Приватбанк” до переліку банків, в яких можуть відкриватися рахунки зі спеціальним режимом використання при постачанні газу по PSO.

Тим часом раніше повідомлялося, що плата за газ для промисловості знову збільшиться.

НАК “Нафтогаз України” опублікувала цінові пропозиції на природний газ, які діятимуть з 1 листопада 2017 року, для промислових споживачів та інших суб’єктів господарювання. Про це повідомляла прес-служба Нафтогазу.

У компанії зазначили, что запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані у залежності від обсягів закупівлі, умов оплати та стану попередніх розрахунків з Нафтогазом.

“У порівнянні з цінами на жовтень цього року, у листопаді ціни збільшено на 7,5%”, – йдеться у повідомленні.

Економічна правда

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