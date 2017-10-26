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«Хочеш погратися, – лізь на дах». У Львові виявили екстремальний дитмайданчик

Соломія Головіна

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У мережі з’явилося фото дитмайданчика у Львові у незвичному місці – на даху прибудови. Відповідне фото оприлюднив у Facebook користувач Вальдемар Надіжко, передає Львівський портал.

«Ну дуже вже колоритний дитячий майданчик», – підписав він опубліковане фото.

У розмові з кореспондентом Львівського порталу пан Надіжко пояснив, що він виявив цей майданчик випадково у дворику на вулиці Богдана Лепкого.

«Виглядає так, що він є закинутим і недіючим, дітей там не було давно», – припустив Вальдемар Надіжко.

Водночас додамо, що у Львові нині існує гостра проблема із садочками. Раніше Львівський портал повідомляв, що через брак місць у дитсадки не потраплять три тисячі маленьких львів’ян. У той час як новобуди у Львові ростуть як гриби,  з будівництвом вкрай потрібних садочків – «тиша»: цього року у місті звели більше 130 новобудов та один садочок.

Фото: Facebook-сторінка Вальдемара Надіжка

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