Екс-працівники «ЛАЗу» під стінами Ратуші вимагають депутатів віддати 19,5 мільйонів їм на зарплати, а не в руки росіянам

Сьогодні, 26 жовтня, під стінами Львівської міської ради на пікет зібралось близько 70 колишній працівників «Львівського автобусного заводу». Люди вимагають депутатів не виділяти 19,5 млн гривень на погашення боргу перед «ЛАЗом», а віддати ці кошти на заборговані зарплати працівникам. Про це з місця події передає кореспондент Львівського порталу.

О 9.30 під мерією зібрались колишні працівники «ЛАЗу»: їм не виплачували зарплат з 2012 року.

«Пан Чуркін (власник «ЛАЗу» – ред.) заборгував нам шалені гроші. Якщо порахувати в загальній кількості, це буде не менше 50 мільйонів по зарплаті. Люди судяться. Як мінімум, це кожній людині від 60 до 120 тисяч гривень вони винні. Нам роками не платили зарплату, давали аванс», – розповіла Львівському порталу колишній провідний інженер автобусного заводу Роксолана Шадловська.

Відтак мітингувальники зібрались з вимогою віддати заборговані 19,5 млн грн, які Львів винен за автобуси до Євро-2012 на зарплати працівникам «ЛАЗу».

«Львів винен Чуркіну 19,5 мільйонів. І ми хочемо, щоб ці гроші пішли суто на зарплату працівникам. А пан Садовий хоче віддати ці гроші дружині Чуркіна Саніній Таїсії, яка не має відношення ні до Львова, ні до автобусного заводу», – зазначила Р. Шадловська.

Як писав Львівський портал, під Ратушу у Львові сьогодні зігнали силовиків.