Частина мешканців будинків Залізничного району сидітимуть нині без води

Сьогодні буде припинено подачу води до кількох будинків на вул. Виговського і вул. Кульпарківській. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Як повідомили у ЛМКП «Львівводоканал», сьогодні, 26 жовтня, з 10.00 год і до 17.00 год. буде припинено подачу води до кількох будинків Залізничного району Львова на вул. Виговського і вул. Кульпарківській.

«У зв’язку з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на водопроводі діаметром 200 мм на вул. Виговського, 77, сьогодні, 26 жовтня, з 10.00 год до 17.00 год. буде припинено подачу води в зоні дії двох ЦТП Залізничного району:

ЦТП на вул. Виговського, 79 (будинки № 69, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 87.);

ЦТП на вул. Кульпарківській, 162а (будинки № 158, 160, 164, 164а 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180).