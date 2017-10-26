Амбулаторії Львівщини підключили до E-health

На Львівщині 216 амбулаторій загальної практики сімейної медицини вже отримують комп’ютерну техніку, придбану за кошти обласного бюджету у межах «Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівській області на 2017-2020 роки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Закупівлю техніки проводили через систему електронних закупівель Prozorro. Сума угоди на придбання комп’ютерної техніки становить 3 млн 294 тис. грн. Економія від проведеної закупівлі 1 016,0 тис. грн. буде скерована на придбання додаткової комп’ютерної техніки (орієнтовно 70 персональних комп’ютерів із принтерами).

Приймання-передача комп’ютерної техніки з периферійними пристроями та програмним забезпеченням триває від 23 жовтня до 7 листопада 2017 року.

Наявність техніки у амбулаторіях допоможе сімейним лікарям впроваджувати медичну реформу. Кожен сімейний лікар відтепер має змогу працювати у системі «Doctor Eleks» та створювати електронну картку пацієнтів зони свого обслуговування, а також укладати декларації з пацієнтами тощо.

Підключення до інтернету кожної амбулаторії та встановлення програмного продукту забезпечено за рахунок субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області», загальна вартість послуг на суму 3,6 млн.грн.

Кошти «Програми боротьби з онкологічними захворюваннями у Львівській області на 2017-2020 роки» є співфінансуванням субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській області».

Фото: ЛОДА