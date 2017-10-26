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14-річна школярка у Львові викинулася з вікна п’ятнадцятого поверху: знайдено передсмертну записку

Соломія Головіна

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У Львові 14-річна дівчинка випала з вікна власної квартири, що на п’ятнадцятому поверсі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

В Сихівський відділ поліції сьогодні, 25 жовтня, о 18.30 надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків по вулиці Довженка виявлено дівчину без ознак життя.

На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліцейські попередньо встановили, що 14-річна львів’янка випала з вікна п’ятнадцятого поверху, залишивши передсмертну записку.

Від отриманих травм дівчинка померла на місці події.

Поліцейські встановлюють обставини загибелі, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Фото: 112 Україна

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