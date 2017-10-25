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Завтра у Львові прогнозують сильні вітри: мешканцям радять не ходити біля дерев

Вероніка Рой

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Завтра, 26 жовтня, по території Львівської області та місту Львову подекуди очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Мерія закликає мешканців дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Так, за інформацією Львівського регіонального гідромецентру, 26 жовтня синоптики прогнозують у Львові хмарну погоду, невеликий дощ. Вітер західний 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 10 – 12° тепла.

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