Завтра у Львові прогнозують сильні вітри: мешканцям радять не ходити біля дерев

Завтра, 26 жовтня, по території Львівської області та місту Львову подекуди очікуються пориви західного вітру 15 – 20 м/с. Мерія закликає мешканців дотримуватися правил безпеки під час перебування на вулиці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, намагайтеся не ходити попід розлогими деревами, а також тримайтеся подалі від рекламних щитів та ліній електропередач, адже пориви вітру можуть спричинити їх пошкодження.

Так, за інформацією Львівського регіонального гідромецентру, 26 жовтня синоптики прогнозують у Львові хмарну погоду, невеликий дощ. Вітер західний 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі 5 – 7° тепла, вдень 10 – 12° тепла.