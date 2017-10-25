У наступну середу на Личаківському цвинтарі традиційно запалять лампадки

У середу, 1 листопада, у Львові на Личаківському цвинтарі вже традиційно заплановане проведення 14-ої релігійної акції «Світло пам’яті для Личаківського цвинтаря». Акцію проводять в день, який відомий в римо-католицькій традиції як День Всіх Святих. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Учасники акції запалять лампадки на всіх, незалежно від національності, похованих, забутих та занедбаних могилах цвинтаря. Лампадки мають стати символом пам’яті та молитви за душі львів’ян, які знайшли упокій на Личаківському цвинтарі.

Акція відбувається за підтримки Генерального Консульства РП у Львові.