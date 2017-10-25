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У Львівському театрі Лесі Українки виявили зникнення майна і величезні борги

Катерина Родак

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Львівський театр імені лесі Українки заборгував 4 мільйони доларів і більш 90 тисяч гривень. Про це повідомила новобрана художня керівниця театру Ольга Пужаковська.

За її словами, наразі вдалося повернути половину з гривневого боргу, проте 4 тисячі доларів тягнуться ще з 2014 року.

«Сплюсувала дрібні борги попереднього керівництва, загальна сума якого складає 91 561 грн (і це ще неповна сума, бо ще треба додати відсотки по авторському праву), з них вже вдалося повернути 45 525 грн.  Окрім цього, є борг 4 000 доларів, який тягнеться від Коломійцева з 2014 року і за останні роки зовсім не зменшився», – повідомила вона.

Окрім того, нова керівниця театру заявила про безлад, який виявила під час інвентаризації у театрі.

«Майже завершила інвентаризацію театрального майна і я в дикому шоці! Підозрювала, що там безлад, але не настільки. Можу зрозуміти плутанину з кількістю меблів в театрі, але коли нема двох гримувальних кімнат та дзеркальної зали на балансі, або у фойє замість великих чотирьох люстр на 5 ламп і однієї на 6 ламп, тільки дві на 6 ламп, замість 16 дворіжкових бра – 38! Про ноутбуки і обігрівачі мовчу, бо досі не розібралась, де частина з них поділась», – поділилась О. Пужаковська.

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