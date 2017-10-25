У Києві закрили дельфінарій

Дельфінарій Немо у Києві офіційно припинив свою роботу, а всіх тварин-артистів перевезли до Одеси. Про це у коментарі Українським новинам повідомила прес-секретар мережі дельфінаріїв Поліна Макарова.

За її словами, між дельфінаріями мережі Немо (Одеса, Київ, Харків) налагоджена мережа транспортування тварин при різних ситуаціях, і всі тварини були безпечно транспортовані.

Вона також уточнила, що у київському дельфінарії перебували 4 дельфіни і 2 морських котика, наразі вони проходять адаптацію на новому місці.

Нагадаємо, ще у серпні 2013 року суд у Києві виніс рішення за позовом Державної архітектурно-будівельної інспекції про знесення столичного дельфінарію Немо – як самочинно збудованого приміщення.

Як відомо, львівські зоозахисники неодноразово вимагали закриття дельфінарію, що у Трускавці.