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У Києві закрили дельфінарій

Єва Корнійчук

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Дельфінарій Немо у Києві офіційно припинив свою роботу, а всіх тварин-артистів перевезли до Одеси. Про це у коментарі Українським новинам повідомила прес-секретар мережі дельфінаріїв Поліна Макарова.

За її словами, між дельфінаріями мережі Немо (Одеса, Київ, Харків) налагоджена мережа транспортування тварин при різних ситуаціях, і всі тварини були безпечно транспортовані.

Вона також уточнила, що у київському дельфінарії перебували 4 дельфіни і 2 морських котика, наразі вони проходять адаптацію на новому місці.

Нагадаємо, ще у серпні 2013 року суд у Києві виніс рішення за позовом Державної архітектурно-будівельної інспекції про знесення столичного дельфінарію Немо – як самочинно збудованого приміщення.

Як відомо, львівські зоозахисники неодноразово вимагали закриття дельфінарію, що у Трускавці.

 

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