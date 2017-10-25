Суд скасував рішення Львівської обласної ради: мешканцям Львівщини майже 26 гектарів мисливських угідь

Прокуратура Львівської області домоглась у суді повернення майже 26 га мисливських угідь. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Господарський суд м. Києва задоволив у повному обсягу позов прокуратури, яка вимагала скасування незаконного рішення Львівської обласної ради в частині надання у користування Мостиському товариству мисливців і рибалок угідь на території Балицької, Гусаківської, Дидятицької, Поповицької, Твіржанської, Хідновицької, Чернівської та Шегинівської сільських рад, а також визнання недійсним укладеного договору щодо умов ведення мисливського господарства.

Встановлено, що Львівська обласна рада порушила визначену Законом України «Про мисливське господарство та полювання» процедуру надання майже 26 га лісових, польових та водно-болотних угідь вказаному суб’єкту господарювання терміном на 15 років.

Принципову позицію прокуратури Львівської області підтримав і Київський апеляційний господарський суд, який залишив без задоволення апеляційну скаргу зазначеного товариства.

Рішення суду набуло законної сили, а відтак протиправно передані мисливські угіддя підлягають поверненню.

Зазначимо, що на даний час, завдяки зусиллям органів прокуратури, у чотирьох справах цієї категорії рішення суду щодо повернення мисливських угідь загальною площею 94 га набрали законної сили. Ще одна справа перебуває у провадженні суду касаційної інстанції.