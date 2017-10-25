Мешканці 11 будинків у Львові сидять без тепла

Станом на сьогодні із 2156 житлових будинків Львова, які мають центральне опалення, тепло отримують 2140 будинків. Це 99,3%. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За словами Ірини Маруняк, директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, до шкіл і садочків опалення подано 100%.

«Я не знаю в Україні жодного міста, де можуть відключити центральне опалення в час опалювального сезону, при підвищенні температури, і за 6 годин відновити подачу тепла до усіх будинків. Тому дякую керівництву і працівникам наших комунальних підприємств – ЛМКП «Львівтеплоенерго» і ЛКП «Залізничнетеплоенерго» за якісну і фахову роботу», – прокоментував відновлення опалювального сезону заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства Сергій Бабак.

За словами Ірини Маруняк, директора департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, станом на сьогодні у Львові залишається 16 будинків, які не отримують опалення, 11 з них є на обслуговуванні ЛМКП «Львівтеплоенерго».

Як повідомляють тепловики, це 2 будинки у Сихівському районі, 3 – у Франківському районі та 5 – у Шевченківському районі Львова.

Будинок на вул. Сихівській, 8 не отримує опалення через монтаж вузла обліку теплової енергії. Роботи виконує ЛКП «Стимул-Сихів». Після завершення робіт ЛМКП «Львівтеплоенерго» готове відновити подачу опалення до будинку.

Будинок на вул. Литвиненка, 9 не отримує опалення через порив у внутрішньобудинковій системі опалення. Порив ліквідовує ЖБК «Медик-1». Після завершення робіт ЛМКП «Львівтеплоенерго» готове відновити подачу опалення до будинку.

У Франківському районі 3 будинки, які належать ТзОВ «Львівавтокомплектація», не отримують опалення через значну заборгованість.

Будинок на вул. В. Великого боргує 235, 1 тис. грн; будинок на вул. Науковій, 16 боргує 911, 9 тис. грн; будинок на вул. Кульпарківській, 139 боргує 262, 3 тис. грн. Загалом ТзОВ «Львівавтокомплектація» боргує 1 млн 409 тис. грн.

У Шевченківському районі будинки на вул. Миколайчука, 2 та вул. Мазепи, 27 не отримують опалення через порив у внутрішньобудинковій системі опалення в будинку на вул. Миколайчука, 2. Порив ліквідовує ЛКП «Північне-411». Після завершення робіт ЛМКП «Львівтеплоенерго» готове відновити подачу опалення до будинків.

Будинки на вул. Панча, 18в, вул. Лінкольна, 23а та Мазепи, 16 не отримують опалення через заборгованість за теплопостачання.

ОСББ «Добрий господар» (вул. Панча, 18б) – заборгованість 194, 7 тис. грн.

ОСББ «Лінкольна, 23а» (вул. Лінкольна, 23а) – заборгованість 163, 4 тис грн.

ОСББ «Агат» (вул. Мазепи, 16) – заборгованість 164, 0 тис. грн.

«Також не отримують опалення 2 будинки, які знаходяться на балансі ЛКП № 500 (вул. Тершаковців, 1, вул. Рильського, 10) та 2 будинки, які знаходиться на балансі ЛКП № 503 (вул. Тершаковців, 2, вул. Туган-Барановського, 9а). Ці будинки отримують опалення від відомчої котельні, яка належить Ветакадемії. Зараз завершуються ремонтні роботи з реконструкції котельні з переведення її на альтернативне паливо.

І маємо ще 1 будинок, який відмовляються брати тепло через плюсову температуру та з метою економії енергоресурсів. Це будинок ЖБК-121 на вул. Науковійа, 41», – розповіла Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР.