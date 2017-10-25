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Львів’ян запрошують на пішу прощу до Страдчу. Програма

Вероніка Рой

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У ніч з 28 на 29 жовтня відбудеться піша проща зі Львова до Страдчу, а саме з Архикатедрального Собору Святого Юрія до відпустового місця «Страдецька гора» у с. Страдч, Яворівського району. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Прощу організовують для мігрантів та їх родин. Мета прощі – молитовне спілкування, ділення та ознайомлення із проблемами мігрантів та іммігрантів, їхньою адаптацією у суспільстві, творення спільноти. Запрошують всіх охочих.

Духовні опікуни прощі  – отець Тарас Фітьо та отець Антон Борис.

Організовує пішу прощу референтура у справах родин та родин мігрантів та іммігрантів ЛА УГКЦ.

Молитовна програма прощі Львів-Страдч

28 жовтня 2017 р.:

–20.00 – Молебень у Соборі Святого Юра м. Львів

–21.00 – вихід з Собору Св. Юра м. Львів

–22.30 – праця в групах у селі Рясна-Руська

29 жовтня 2017 р.:

–05.30 – Свята Літургія  в Страдчі, Молитва за зцілення,  Хресна Дорога.

З собою потрібно мати:  вервицю, молитовник, ліхтарик, плащ-накидку, зручне взуття, канапку на перекус.

Контактні тел.: 067 94 98 594 (п. Марія).

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