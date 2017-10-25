ЛОР виділила більш ніж 22 млн на різноманітне медичне обладнання

Сьогодні, 25 жовтня, під час сесії депутати Львівської обласної ради проголосували за внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2017 рік, передає кореспондент Львівського порталу.

Рішенням збільшено видатки на галузь охорони здоров’я. Загалом видатки збільшили на 22429 тисяч гривень. З них – 4653,3 тис грн скерують на придбання медичного обладнання для лікування хворих фтизіатричного профілю.

Також 1000 тис грн – на лікування хворих методом перитоніального діалізу, 1000 тис грн – на забезпечення медикаментами реанімаційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».

1656 тис грн передбачили на придбання апарату штучної вентиляції легень для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, 3000 тис грн – на придбання карет швидкої допомоги, 100 тис грн. – на придбання слухових апаратів.