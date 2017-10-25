ОСТАННІ НОВИНИ

ЛОР виділила більш ніж 22 млн на різноманітне медичне обладнання

Олександр Косик

|

Сьогодні, 25 жовтня, під час сесії депутати Львівської обласної ради проголосували за внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2017 рік, передає кореспондент Львівського порталу.

Рішенням збільшено видатки на галузь охорони здоров’я. Загалом видатки збільшили на 22429 тисяч гривень. З них –  4653,3 тис грн скерують на придбання медичного обладнання для лікування хворих фтизіатричного профілю.

Також 1000 тис грн – на лікування хворих методом перитоніального діалізу,  1000 тис грн – на забезпечення медикаментами реанімаційного відділення обласної дитячої клінічної лікарні «ОХМАТДИТ».

1656 тис грн передбачили на придбання апарату штучної вентиляції легень для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, 3000 тис грн – на придбання карет швидкої допомоги, 100 тис грн. – на придбання слухових апаратів.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів