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Академія сухопутних військ отримала престижні міжнародні нагороди

Олександр Косик

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Національна академія сухопутних військ здобула нагороди в усіх конкурсах Дев’ятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти» та Шостої міжнародної виставки освіти за кордоном «WorldEdu – 2017». Організатором цього заходу виступає компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі Міністерства освіти і науки України й Національної академії педагогічних наук України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Академії.

Цьогоріч участь у виставках взяли 585 учасників із 23 регіонів України та семи країн світу. Серед них — представники 93 університетів, академій, інститутів, коледжів, технікумів, наукових установ, 12 закордонних навчальних закладів і міжнародних освітніх агенцій, 369 загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, дошкільних і позашкільних навчальних закладів, обласних і міських органів управління освітою. Також участь у виставках беруть 79 професійно-технічних навчальних закладів, науково-методичних центрів професійно-технічної освіти й 32 виробники та постачальники засобів навчання, проектів, сучасних програм і рішень для галузі освіти, видавництва, а також освітні портали.

Роботу виставки супроводжує змістовна тематична програма, яка включає понад шести десятків науково-практичних конференцій, тематичних семінарів, воркшопів, презентацій, майстер-класів, панельних дискусій за участю провідних фахівців і науковців Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» Міністерства освіти і науки України, педагогів-практиків, представників закордонних навчальних закладів, агенцій, міжнародних представництв, виробників і постачальників засобів навчання.

В рамках роботи виставок 24 жовтня відбулося нагородження переможців рейтингових виставкових конкурсів: «Лідер інновацій в освіті» (вперше в програмі виставки), «Електронний освітній ресурс» (видатні наукові та науково-практичні досягнення в освіті), а також конкурсу з 9 тематичних номінацій.

Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного здобула нагороди в усіх конкурсах Міжнародної виставки. Зокрема, навчальний заклад отримав:

— звання «Лідер інновацій в освіті» з врученням Кубку та Сертифікату;

— звання лауреата конкурсу «Видатні наукові досягнення в освіті»;

— золоту медаль в номінації «Застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для формування компетентності учасників освітнього процесу» в конкурсі «Тематичні номінації».

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