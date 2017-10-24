Завтра маленьких львів’ян запрошують на спортивний фестиваль

У середу, 25 жовтня, о 10.00 год. у Lviv Film Center в парку «Горіховий гай» (вул. В. Великого, 18) пройде Фестиваль «Спеціальна Олімпіада – Львів». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

На проведення заходу з міського бюджету м. Львова виділено фінансову підтримку в сумі 17 000 гривень.

Фестиваль спорту та дозвілля відбуватиметься за програмою Спеціальних Олімпіад, а саме тести на індивідуальну майстерність. Діти зможуть ознайомитися з багатьма видами спорту СО (настільний теніс, бочча, футбол, волейбол, флорбол, баскетбол), що дасть можливість організаторам сформувати базу потенційних атлетів для подальших тренувань та участі в змаганнях національного та міжнародного рівня.

Кожна дитина отримає сертифікат про проходження тестів зі своїми оцінками. Кращі діти обов‘язково будуть залучені до занять спортом. Крім того спортивні медики зможуть оцінити стан здоров‘я кожної дитини та взяти основні показники.

Також учасників чекають цікаві майстер-класи, перегляд мультфільму, подарунки.