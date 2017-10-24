За тиждень на Львівщині насмерть збили п'ятьох пішоходів

За період з 17 по 23 жовтня на території Львівської області сталося 15 випадків наїздів на громадян. Внаслідок ДТП п’ятеро пішоходів загинуло, десятеро отримали травми різного ступеню тяжкості. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Одна із таких пригод сталася 23 жовтня о 7.20 по вулиці Богдана Хмельницького у Львові. Як встановили правоохоронці, водій автомобіля «Хюндай Поні», 28-річний мешканець міста Винники, скоїв наїзд на пішохода – 65-річного львів’янина. Чоловік госпіталізований у травматологію зі струсом головного мозку та переломом ключиці.

За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху). Санкція статті передбачає покарання включно до обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Безпосередньо у Львові за тиждень зареєстровано 4 дорожньо-транспортні пригоди, ще 5 – у райцентрах та містах обласного і районного значення, решта – у сільській місцевості. Дві третини ДТП (10 випадків) сталися у темний період доби. Більше половини травмованих та загиблих пішоходів – люди віком 50 років і старше. Один із потерпілих є неповнолітнім.

Поліція Львівщини застерігає пішоходів: дотримуйтесь Правил дорожнього руху. Перетинайте проїжджу частину лише у встановлених місцях. Навіть на регульованих пішохідних переходах орієнтуйтеся не тільки на світлофор, а й дочекайтеся повної зупинки транспортних засобів.

Особливо будьте обережні, якщо поруч немає «зебри» і дорогу доводиться переходити без неї. Там, де відсутні тротуари, йдіть лівим узбіччям, на зустріч транспорту.

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