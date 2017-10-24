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За співучасть у злочині судитимуть львівського адвоката

Соломія Головіна

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Прокуратура повідомила про підозру львівському адвокату за сприяння у вчиненні злочину. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

Так, сьогодні у рамках розслідування кримінального провадження за фактом вимагання та отримання 10 тис. грн неправомірної вигоди за закриття кримінального провадження, слідчими прокуратури області повідомлено про підозру львівському адвокату за співучасть у злочині, передбаченому ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

До суду скеровано клопотання про обрання зловмисникові запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру іншим учасникам вказаного кримінального правопорушення, серед яких слідчий районного відділення поліції.

У провадженні триває досудове розслідування.

 

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