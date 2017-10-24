Вулицю Станційну у Львові наступного тижня не відкриють

У зв’язку із проведенням дорожньо-ремонтних робіт, продовжено перекриття руху транспортних засобів на вул. Станційній (на ділянці від вул. Городоцької до товарної станції «Скнилів) до 20.00 год. 27 листопада. Про це інформують у прес-службі Львівської міськради.

Роботи виконує ПАТ «Львівське спеціалізоване будівельно монтажне управління № 1. Нагадаємо, вул. Станційну (на ділянці від вул. Городоцької до товарної станції «Скнилів») перекрито для руху транспорту з серпня цього року.

Департамент житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності, пов’язані з проведенням необхідних ремонтних робіт.

Раніше повідомлялось, що цю вулицю відкриють 31 жовтня.