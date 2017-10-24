У Житомирі померла 17-річна дівчина, яку за борг у 500 гривень жорстоко побили друзі

У лікарні в Житомирі померла 17-річна дівчина, яку в ніч з 17 на 18 жовтня побили та покинули на призволяще друзі. Про це повідомляє місцеве видання Житомир.info.

Керівник прес-служби ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко сказала, що зараз одну особу, яка була учасником бійки, взяли під варту.

«У зв’язку зі смертю потерпілої, кримінальне провадження перекваліфіковане на ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого). Це карається позбавленням волі на строк від 7 до 10 років. Також усім учасникам події оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років. На даний час одну особу взято під варту. Тривають подальші слідчі дії», – сказала Алла Ващенко.

Як відомо, на Житомирщині компанія з двох хлопців та двох дівчат прийшла додому до своєї знайомої, звинуватила її в боргових зобов’язаннях і почала бити просто на очах матері та вітчима. Потім витягли надвір, а вже ранком постраждалу, майже мертву, знайшли в іншій частині села.