У Львові роздадуть нагороди найкращим спортсменам

У середу, 25 жовтня, о 12.00 год. у дзеркальній залі Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької відбудеться урочиста церемонія нагородження найкращих спортсменів Львівщини за підсумками липня, серпня та вересня 2017 року. Про це Львівьсокму порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

Нагороди та цінні подарунки отримають спортсмени та їхні тренери, зокрема:

– найкращий спортсмен Львівщини за підсумками липня 2017року – каратист Станіслав Горуна – переможець Х Всесвітніх Ігор (Вроцлав), тренер Антон Нікулін

– найкращий спортсмен Львівщини за підсумками серпня 2017року – борчиня Юлія Ткач – срібний призер чемпіонату світу (Париж), тренер Олексій Ткач

– найкращий спортсмен Львівщини за підсумками липня 2017року – триатлоністка Софія Прийма – переможниця юніорського етапу Кубку Європи (Тулча), тренери Сергій Прийма, Юрій Сорохан.

Окремими нагородами будуть відзначені також веслярка Анастасія Горлова (перемога на чемпіонаті Європи у болгарському Пловдиві у парі з Марією Кічасовою на дистанції 200 метрів), кульовик Павло Коростильов (мультимедаліст чемпіонату Європи з кульової стрільби), а також військовик АТО Роман Панченко, який виборов «золото» на ІІІ Іграх Нескорених-2017 (Invictus Games) в Торонто.