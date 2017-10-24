ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові майже за мільйон гривень ремонтуватимуть будинок, що от-от завалиться

Катерина Родак

|

Львівська міська рада шукає підрядника для виконання капітального ремонту аварійного будинку на вул.  Личаківській, 97. Відповідне оголошення розміщене на Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Мова йде про капітальний ремонт житлового будинку № 97 на вул.Личаківській у м.Львові, що визнаний аварійним і загрожує обвалом.

Дата аукціону наразі не визначена, оскільки триває період подання пропозицій.

Очікувана вартість робіт – 962 303,20 гривень.

Як відомо,  у 2016 році підрядна організація ТзОВ «Крона-МАХ» виконала роботи з ремонту покрівлі, підсилення фундаментів та кріплення стін металевими рамами та поясами. Вартість проведених робіт 780 тисяч гривень. У 2017 році виконано роботи із заміни каналізаційної мережі, ремонту сходової клітки та перекладки торцевої стіни будинку та її утеплення. Вартість робіт 488 тисяч гривень. Додатково у 2017 році ухвалою сесії спрямовано ще 410 тисяч гривень. на продовження робіт.

Частину мешканців з цього будинку тимчасово переселили.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів