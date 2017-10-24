У Львові майже за мільйон гривень ремонтуватимуть будинок, що от-от завалиться

Львівська міська рада шукає підрядника для виконання капітального ремонту аварійного будинку на вул. Личаківській, 97. Відповідне оголошення розміщене на Prozorro, передає кореспондент Львівського порталу.

Мова йде про капітальний ремонт житлового будинку № 97 на вул.Личаківській у м.Львові, що визнаний аварійним і загрожує обвалом.

Дата аукціону наразі не визначена, оскільки триває період подання пропозицій.

Очікувана вартість робіт – 962 303,20 гривень.

Як відомо, у 2016 році підрядна організація ТзОВ «Крона-МАХ» виконала роботи з ремонту покрівлі, підсилення фундаментів та кріплення стін металевими рамами та поясами. Вартість проведених робіт 780 тисяч гривень. У 2017 році виконано роботи із заміни каналізаційної мережі, ремонту сходової клітки та перекладки торцевої стіни будинку та її утеплення. Вартість робіт 488 тисяч гривень. Додатково у 2017 році ухвалою сесії спрямовано ще 410 тисяч гривень. на продовження робіт.

Частину мешканців з цього будинку тимчасово переселили.