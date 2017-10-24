У 82% сільських амбулаторій відсутні санвузли, - Зубко

У 23 тисячах сіл та селищ наявні 4 тисячі амбулаторій та 12,7 тисяч ФАП, функція яких – здебільшого у транспортуванні пацієнта «в район» чи «область», де є умови для кваліфікованої допомоги. Про це наголосив Віце-прем’єр-міністр – Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко під час виступу на Раді регіонального розвитку.

«У країнах ЄС співвідношення звернень пацієнтів на первинний та інші рівні медицини становить 80% на 20%. Натомість в Україні 80% людей одразу шукають допомоги на інших рівнях і тільки 20% звертаються до своїх амбулаторій або сімейних лікарів», – зазначив Геннадій Зубко.

«В умовах, коли повністю відсутня первинна ланка медицини в сільській місцевості, жодний лікар від Бога, не зможе надати якісну послугу. Для прикладу, у 71% українських ФАПів взагалі відсутнє водопостачання, у 75% – немає водовідведення, у 82% сільських амбулаторій відсутні санвузли. Тому ми маємо перейти від старої системи фінансування ліжко-місць до профілактики здоров’я українців і це амбітне завдання, яке ставить перед нами Президент України», – підкреслив Зубко.

На його думку, законопроект 7117 здатний сформувати дієву модель медицини первинного рівня. «Насамперед, через формування мережі сільських медичних закладів, впровадження сучасних технічних рішень і системи мотивації для лікарів. Важливий напрямок – впровадження телеметричної медицини. За її допомогою лікар сільської амбулаторії зможе в режимі on-line отримати консультацію в медичному закладі вторинного та третинного рівня, передати аналізи та результати досліджень пацієнта. Проникнення інтернету до сільської території – можливість використання он-лайн сервісів – навчальних, із підвищення кваліфікації, підключення до системи eHealth, запровадження електронних карток пацієнтів», – зауважив урядовець.

Серед першочергових кроків розбудови медицини в сільській місцевості: максимальне посилення існуючих закладів первинної медицини – реконструкція, обладнання; кадрове забезпечення із одночасним будівництвом нових, де існує критична необхідність.

«Ми проведемо консультації з місцевим самоврядування і лікарями щодо амбулаторних дільниць, які повинні з’явитись на території району з покриттям всієї площі сільської території, включаючи населенні пункти і малі міста; надання послуг; переорієнтація кожної первинної ланки не на районний центр, а безпосередньо на амбулаторію в якій є лікар, обладнання, транспорт і якісне надання первинної допомоги. Наша амбітна мета забезпечити кількість пацієнтів на одного лікаря – до 1,5 тисяч із доступністю до амбулаторії – до 5 км», – наголосив Геннадій Зубко.

За його словами, для кожного медзакладу первинного рівня буде затверджено обов’язковий перелік обладнання відповідно до послуг, що надаватимуться, зокрема і засоби телекомунікації, інформатизації, швидкісний інтернет та мобільний зв’язок.

Геннадій Зубко назвав важливим завданням посилення кадрового забезпечення. «Ідеться про розробку навчальних програм майбутніх лікарів, починаючи від шкільної парти, перекваліфікацію медичного персоналу, післядипломну освіту, розробку освітніх програм, механізми працевлаштування випускників. Ключове питання – мотивація працівників первинної медицини. Ідеться про конкурентну зарплату, житло, сучасні технічні засоби, транспорт», – зауважив урядовець.