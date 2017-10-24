ОСТАННІ НОВИНИ

Поблизу нафтобази у Радехові екологи виявили забруднення земель

Соломія Головіна

|

У Радехові внаслідок забруднення земель завдано збитків на суму понад 170 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Працівниками Держекоінспекції у Львівській області проведено заходи державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Радехівської міської ради.

В ході проведення держконтролю по вул. Витківській (поблизу нафтобази та залізничної колії) встановлено, що територія забруднена нафтопродуктами. Відділом інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції були відібрані проби ґрунту для проведення вимірювань на вміст забруднюючих речовин.

За результатами проведених лабораторних досліджень проб ґрунтів виявлено перевищення вмісту забруднюючої речовини – неполярних вуглеводнів (нафтопродуктів), що є порушенням ст. 35 Закону України «Про охорону земель» та ст. 167 Земельного Кодексу України. За забруднення земельних ресурсів розраховані збитки, що становлять 170 696,00 грн.

Враховуючи заподіяну державі шкоду внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства на території Радехівської міської ради, Держекоінспекцією скеровано лист до Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області щодо встановлення осіб чи суб’єктів господарювання, що спричинили забруднення земельної ділянки поблизу нафтобази. Крім цього, Держекоінспекція зобов’язала Радехівську міську раду вжити необхідних заходів щодо ліквідації наслідків забруднення земельної ділянки неполярними вуглеводнями (нафтопродуктами) з метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Фото: RegioNews.Sumy

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Дім з привидами у центрі Львова
Катерина РОДАК
Дім з привидами у центрі Львова

Пам’ятка архітектури 18 століття – Палац Бесядецьких, що розташований на площі Галицькій, 10 у Львові, роками пустує та ...

Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»
Олесь ТЯГАЙ
Працівники Добротвірської ТЕС вкотре долучились до волонтерської акції «Зелене місто»

У п’ятницю, 20 жовтня, ДТЕК Добротвіська ТЕС долучились до щорічної волонтерської акції «Зелене місто». Близько 40 праці...

Де ночуватимеш, студенте?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Де ночуватимеш, студенте?

У місті Лева діє 21 вищий навчальний заклад, де навчаються тисячі студентів. Більшість з них не є львів’янами. Очевидно,...

Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?
Соломія ГОЛОВІНА
Чи стануть АТОвці заручниками земельних аферистів?

Земельна сфера нині настільки погрузла у корупції, що між ними фактично можна ставити знак «дорівнює». Втім нині цю ситу...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів