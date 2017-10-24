Поблизу нафтобази у Радехові екологи виявили забруднення земель

У Радехові внаслідок забруднення земель завдано збитків на суму понад 170 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Державної екологічної інспекції у Львівській області.

Працівниками Держекоінспекції у Львівській області проведено заходи державного контролю за дотриманням вимог природоохоронного законодавства на території Радехівської міської ради.

В ході проведення держконтролю по вул. Витківській (поблизу нафтобази та залізничної колії) встановлено, що територія забруднена нафтопродуктами. Відділом інструментально-лабораторного контролю Держекоінспекції були відібрані проби ґрунту для проведення вимірювань на вміст забруднюючих речовин.

За результатами проведених лабораторних досліджень проб ґрунтів виявлено перевищення вмісту забруднюючої речовини – неполярних вуглеводнів (нафтопродуктів), що є порушенням ст. 35 Закону України «Про охорону земель» та ст. 167 Земельного Кодексу України. За забруднення земельних ресурсів розраховані збитки, що становлять 170 696,00 грн.

Враховуючи заподіяну державі шкоду внаслідок порушення вимог природоохоронного законодавства на території Радехівської міської ради, Держекоінспекцією скеровано лист до Радехівського ВП Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області щодо встановлення осіб чи суб’єктів господарювання, що спричинили забруднення земельної ділянки поблизу нафтобази. Крім цього, Держекоінспекція зобов’язала Радехівську міську раду вжити необхідних заходів щодо ліквідації наслідків забруднення земельної ділянки неполярними вуглеводнями (нафтопродуктами) з метою зниження негативного впливу на навколишнє природне середовище.

Фото: RegioNews.Sumy