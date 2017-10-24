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На Львівщині збирають кошти юнаку, який попав під колеса потягу

Катерина Родак

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На Львівщині збирають кошти на лікування юнака, що потрапив під колеса потяга. Про це повідомив депутат міськради обласного Миколаєва Андрій Ярошевський, передає кореспондент Львівського порталу.

За його даними, подія сталася 12 жовтня.

«У селі Розвадів стався нещасний випадок: під колеса локомотива потрапив мешканець м. Миколаєва, Білоган Юрій Михайлович. Зараз його стан важкий, кожний день лікування його сім’ї обходиться дуже дорого», – повідомив він.

Зараз хлопчина вийшов з коми.

«Юра вийшов з коми, його вже відімкнули від апарату штучної вентиляції легень та перевели з реанімації в відділення нейрохірургії, його стан стабільний, середньої важкості. Йому важко ще говорити, але з рідними він спілкується за допомогою ручки та паперу.
Мама Юри, Марцінко Мар’яна Іванівна, бабця Стоян Ярослава Іванівна та рідні ДУЖЕ ВДЯЧНІ Миколаївчанам та всім, хто відгукнувся на їхню біду, але на жаль, Юра потребує ще довготривалого лікування та реабілітації», – зазначив А. Ярошевський.
Карткові реквізити:

МФО 325796, ідентифікаційний код 1535609603, ном. карт. рах. 26255000116415 Стоян Ярослава Михайлівна

тел. 0680064082.

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