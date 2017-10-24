Львів'ян запрошують на тренінги з фінансової обізнаності

Із 1 по 3 листопада у Львові пройдуть Дні фінансової обізнаності. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Захід проводиться під гаслом «Керуй фінансами впевнено!» і покликаний заохотити львів’ян приділити ще більше уваги управлінню власними фінансами та бюджетом, підготувати молодь до прийняття впевнених та зважених фінансових рішень.

15 яскравих та професійних спікерів події спеціально завітають до міста Лева, аби навчити львів’ян упевнено керувати фінансами.

У ці дні пройдуть інтерактивні тренінги, ігри та семінари для молоді, лекції та презентації від провідних фінансистів країни, бажаючі зможуть відвідати також унікальну історичну експозицію українських грошей та сучасних пам’ятних монет, що вперше представлена за межами Національного банку України.

Заходи «Дні фінансової обізнаності» проходитимуть у Будинку вчених за адресою вул. Листопадового Чину, 6.

Зареєструватися на участь можна тут, вхід – вільний.

Фото: knowstartup.com