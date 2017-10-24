Львів’ян закликають не напосідати на електричні обігрівачі: може трапитись біда

Однією із проблем якісного електропостачання є значне перевантаження електромереж, яке найчастіше спостерігається із настанням холодної пори року, коли мешканці активно обігрівають помешкання електроприладами. Про це повідомляють у ПАТ «Львівобленерго» і застерігають про ризики перевантаження електричних мереж: понаднормове навантаження на мережі призводить до масових вимкнень електроенергії, пошкоджень електрообладнання, і може спричинити пожежі та нещасні випадки.

Кожен житловий будинок проектується, споруджується із врахуванням певних розрахункових величин, у тому числі береться до уваги вид опалення, враховуються конкретні параметри електромереж, які розраховані на певну потужність. Так, раніше, при проектуванні будинків старого житлового фонду на кожну квартиру передбачалося по 1,3 – 2,5 кВт дозволеної потужності. Сьогодні потужність тільки одного сучасного приладу обігріву може становити 5 кВт. Тому при одночасному ввімкненні енергоємних електроприладів (електроопалювальне устаткування, водонагрівачі, кондиціонери, мікрохвильові пічки, електрочайники та ін.) необхідна потужність для їх роботи зростає в десятки разів. Електромережі, що не розраховані на такі навантаження, працюють в аварійному режимі, а це призводить до масових вимкнень електроенергії.

Через надмірну перевантаженість не витримують і горять кабелі та електропроводи, відключаються автоматичні вимикачі в щитках, розташованих на сходових клітках, вимикається захист на підстанціях, пошкоджуються прилади обліку електроенергії, горять освітлювальні пристрої. За таких обставин погіршується якість електричної енергії, знижується рівень напруги в електромережі. Причому, погіршення якості напруги відбувається не тільки у споживача, який вмикає потужні електроприлади, а й у його сусідів та навіть у цілих районах.

Перевантаження електромереж може спричинити пошкодження не тільки побутового електрообладнання, а й енергетичного – у розподільчих щитках, на підстанціях, в гіршому випадку – пожежі та нещасні випадки.

Відтак, щоб не допустити серйозних проблем з електропостачанням, споживачі мають дотримуватися потужностей, передбачених договором про електропостачання, або своєчасно звертатись до енергопостачальної організації для збільшення відведеної потужності електроенергії. Також – використовувати електроприлади лише у режимах, які відповідають потребам, та вимикати електроприлади, якщо вони не використовуються.

Також занепокоєння енергетиків викликає і самовільне втручання людей в роботу внутрішніх будинкових електромереж. Підключення у щитових – справа винятково фахівців-енергетиків, а не сумнівних «спеціалістів». Особливо багато таких випадків у старому житловому фонді, де мешканці самостійно підключають нові побутові прилади до електромережі, яка у будинках часто не відповідає сучасним вимогам і не розрахована на сучасні потужності. Водночас дуже небезпечним є самовільне встановлення електрокотлів – їх повинні підключати лише спеціалісти.

Відтак, львів’ян закликають до раціонального та економного використання електроенергії, оскільки це дасть змогу не тільки заощадити кошти під час сплати рахунків за спожиту електроенергію, але й попередити можливі технічні проблеми та нещасні випадки.