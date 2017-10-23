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Завтра у Львові прогнозують сильний туман

Вероніка Рой

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Завтра, 24 жовтня, по території Львівської області та місту Львову вночі та вранці місцями туман видимістю 200-500 м. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Відтак, усіх учасників дорожнього руху просять бути максимально уважними, водіїв просять обирати помірну швидкість та не порушувати правил дорожнього руху.

За прогнозами синоптиків, сьогодні та завтра у Львові хмарно з проясненнями. Вночі та вранці дощ. Вдень часом невеликі дощі. Вночі та вранці туман. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с, вдень поривчастий. Температура повітря вночі 3 – 5° тепла, вдень 7 – 9° тепла.

25 жовтня у Львові мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 7 – 12° тепла.

26 жовтня – хмарна погода. Вночі місцями, вранці та вдень по всій території часом дощ. Вітер західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі 2 – 7° тепла, вдень 10 – 15° тепла.

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