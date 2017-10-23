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В Україні – найдорожча оренда житла у світі?

Омелян Шевчук

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Столиця України Київ посіла друге місце у рейтингу міст за вартістю оренди житла у перерахунку на місячну зарплатню. Про це повідомляє Bloomberg.

«На даний час економіки, що розвиваються, мають найменш доступне житло на чолі з Каракасом та Києвом в Україні. Лондон є містом з найменш доступною орендою у Західній Європі, де середньомісячна плата за оренду та іпотеку становить 135% від щомісячного чистого доходу», – відзначає агентство.

З гідно з рейтингом, в середньому оренда житла у Києві обходиться у $609, або у дві місячні зарплати (286 доларів).

Дорожча оренда тільки у столиці Венесуели Каракасі – тут, щоб зняти житло, у середньому треба заплатити 416 доларів при заплаті у 31 долар.

У п’ятірці міст з найдорожчою орендою: столиця В’єтнаму Ханой, індійське місто Мумбаї та столиця Аргентини Буенос-Айрес.

Найбільш доступна оренда житла у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, Х’юстоні (Техас, США), Філадельфії (США), Калгарі (Канада), Чикаго (США) та інші.

УП

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