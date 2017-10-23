В апараті Львівської ОДА шукають фахівця

Львівська обласна державна адміністрація оголошує конкурс на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» – начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Серед кваліфікаційних вимог – вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власності не менше двох років.

Для участі у конкурсі слід подати документи:

– копію паспорта громадянина України;

– письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2), до якої додається резюме у довільній формі;

– письмову заяву, в якій кандидат повідомляє, що до нього не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

– копію (копії) документа (документів) про освіту;

– заповнену особову картку встановленого зразка;

– декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік.

Документи необхідно подати за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, до 18:00 год 6 листопада.

Контактна особа: Світлана Мандюк, тел: 0322 999 492, e-mail: sv_mandyuk@loda.gov.ua

Конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської обласної державної адміністрації відбудеться 9 листопада о 10:00 год, за адресою: м. Львів, вул. Винниченка, 18, Львівська обласна державна адміністрація, каб. 257.