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Україна та Польща погодили відкриття ще чотирьох нових пунктів пропуску

Андрій Котенський

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Україна та Польща погодили відкриття ще чотирьох нових контрольно-пропускних пунктів на спільному кордоні. Так планується відкрити пункти пропуску Боберка – Смольник та Лопушанка – Міхновець на Львівщині, Адамчуки – Збережа на Волині та Лубня – Волосате на Закарпатті. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій спільно з Маршалком Сейму Республіки Польщі Мареком Кухцінським, інспектували місце, де буде збудовано прикордонний пункт пропуску «Мальховіце – Нижанковичі» та ознайомились з його інфраструктурою.

А. Парубій переконаний, що будівництво переходів зараз особливо актуальне з урахуванням того, що Україна отримала безвізовий режим, і кількість українців, які пересікають кордон, суттєво збільшилася. Водночас чиновник зазначив, що спільно с польською стороною складено певну систему прерогатив – які з переходів «стимулюватимуть в першу чергу».

Як стало відомо, перехід у Мальховіце буде пріоритетним. Завершення його будівництва планується до 2020 року.

«Ми домовилися докласти сил, аби цей перехід міг ще швидше запрацювати, – сказав А.Парубій. – Також ми домовилися, що наступним кроком в нашій співпраці будуть інші пункти, зокрема, на Закарпатті, на Львівщині та на Волині».

Так планується відкрити нові пункти пропуску Боберка – Смольник та Лопушанка – Міхновець на Львівщині, Адамчуки – Збережа на Волині та Лубня – Волосате на Закарпатті.

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