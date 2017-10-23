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У зоні АТО постраждав один військовий

Омелян Шевчук

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Унаслідок бойових дій у зоні АТО один український військовослужбовець отримав поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, на Донецькому напрямку, під вогонь ворожих гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї, наприкінці доби, потрапили наші опорні пункти біля Авдіївки та шахти Бутівка. А з протитанкових гранатометів і озброєння БМП окупанти понад годину били на підступах до Кам’янки.

На Приморському напрямку бойовики застосовували великокаліберні кулемети неподалік Широкиного та Старогнатівки, а гранатомет – поблизу Водяного.

На Луганському напрямку, увечері, майже півтори години проросійські найманці обстрілювали з 82-міліметрових мінометів, автоматичних та протитанкових гранатометів наших захисників у районі Кримського.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 12 разів порушили режим тиші. У відповідь на провокації наші бійці 8 разів застосовували зброю на ураження противника.

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