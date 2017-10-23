На Рапопорта запрацювало дитяче поліклінічне відділення 3-ї міської лікарні

На вулиці Рапопорта, 6 розпочало роботу дитяче поліклінічне відділення 3-ї міської лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Маленькі пацієнти комунальної 3-ї міської лікарні тепер мають комфортні умови для лікування в центральній частині міста – на вул. Рапопорта, 6. Окрім капітального ремонту приміщень, для дитячого поліклінічного відділення лікарні придбали ще й сучасне фізіотерапевтичне обладнання.

Раніше дитяче поліклінічне відділення 3-ї міської лікарні було розташоване на трьох поверхах у приміщенні на вул. Б. Лепкого, 8, і це завдавало незручностей відвідувачам, особливо з маленькими дітьми.

«Були проблеми і з енергоносіями, зокрема з опаленням, оскільки приміщення опалювали 36 пічок, проте максимальна температура тут не перевищувала 18ºС. Також не було гарячого водопостачання, що викликало незадоволення деяких батьків. Тому управління охорони здоров’я прийняло рішення перемістити дитячу поліклініку на вул. Рапопорта, де для цього створено всі необхідні умови. І тепер однією з переваг розміщення дитячого відділення є ще й хороша транспортна розв’язка», – каже головний лікар комунальної 3-ї міської лікарні Вадим Олійник.

Як розповіли в управлінні охорони здоров’я ЛМР, на капітальний ремонт і закупівлю меблів для цього відділення використали понад 260 тис. грн. Зокрема, із загального бюджету лікарні на ремонт кабінетів, санвузлів та коридору, заміну дверей і внутрішньої електромережі та ін. використали 159 тис. грн., на закупівлю меблів – майже 50 тис. грн. За позабюджетні кошти в сумі 54 тис. грн. замінили частину вікон на енергозберігаючі, закупили необхідні меблі та будматеріали, стенди та ін.

Також для цього відділення місто придбало сучасну фізіотерапевтичну апаратуру. Це апарати низькочастотної магнітотерапії, ультразвукової терапії та короткохвильової терапії, завдяки яким дітей зможуть лікувати сучасними безболісними методами. Вартість цього обладнання – понад 100 тис. грн.

Зазначимо, що дитяче поліклінічне відділення 3-ї міської лікарні обслуговує 11 132 дітей віком від народження до 18 років включно центральної частини міста – частково Залізничного, Галицького та Шевченківського районів.

У відділенні допомогу надають 8 лікарів: отоларинголог, хірург, кардіоревматолог, ендокринолог, невролог, офтальмолог, психоневролог, логопед, 11 медичних сестер, 3 молодших медичних працівників та 2 реєстратори. Функціонує фізіотерапевтичний кабінет, кабінет масажу та лікувальної фізкультури, при необхідності проводиться електрокардіографія. Також на території лікарні є клінічна лабораторія, яка оснащена сучасними аналізаторами, що дає змогу своєчасно і якісно проводити широкий спектр клінічних аналізів дітям з території обслуговування дитячого поліклінічного відділення, а також функціонує сімейна амбулаторія №2, де є процедурний і кабінет щеплень.