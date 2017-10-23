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У Стрию не розминулись Mersedes та Peugeot: є постраждалий

Юлія Шпак

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Вчора, 22 жовтня, на Львівщині не розминулись Mersedes та Peugeot. Внаслідок аварії одного з водіїв госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

22 жовтня о 19:56 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Стрий на вул. Сколівська відбулось зіткнення автомобіля Mersedes Є300 та автомобіля Peugeot 206. Внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля Peugeot 206, якого госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню потерпілого водія з автомобіля.  Обставини події встановлюються.

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