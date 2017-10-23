У Стрию не розминулись Mersedes та Peugeot: є постраждалий

Вчора, 22 жовтня, на Львівщині не розминулись Mersedes та Peugeot. Внаслідок аварії одного з водіїв госпіталізували. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

22 жовтня о 19:56 до рятувальників надійшло повідомлення, що в м. Стрий на вул. Сколівська відбулось зіткнення автомобіля Mersedes Є300 та автомобіля Peugeot 206. Внаслідок ДТП травмовано водія автомобіля Peugeot 206, якого госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

Пожежно-рятувальним відділенням 8 ДПРЧ м. Стрий за допомогою гідравлічних ножиць проводились роботи по деблокуванню потерпілого водія з автомобіля. Обставини події встановлюються.