У Львові взялися за порятунок понищеного балкону 110-літнього шедевру архітектури на Чупринки

У будинку-пам’ятці архітектури на вул. Чупринки, 50-52 у Львові активно реставрують наріжний балкон. На ці роботи було виділено 1 млн 300 тис. грн, проте уже зараз реставратори стверджують, що коштів не вистачить. Про це сьогодні, 23 жовтня, під час брифінгу розповіла керівник міського управління охорони історичного середовища Лілія Онищенко, передає кореспондент Львівського порталу.

За словами Лілії Онищенко, якби за балкон зараз не взялися, то через декілька років місто могло би його назавжди втратити.

«Нарешті місто взялося за реставрацію цього балкону. Будинок будувався з 1901-го до 1907-го року за проектом архітектора Юзефа Сосновського. Цей будинок він будував для себе, а пізніше продав його відомому колекціонерові Бесядецькому. Архітектор придумав розмалювати зовнішні склепіння розписами, що було складно, бо вони нищаться під впливом зовнішньої атмосфери. Відповідно ці елементи дійшли до нас в дещо знищеному вигляді, але є можливість їх відтворити. Особливо тут постраждали елементи склепіння, де були ці розписи, а частина з них є назавжди втраченою. До реставрації цих елементів наші реставратори ще не приступили, а зараз розбираються з тими стовпами, які були всередині», – розповіла вона.

Раніше ж, наголошує посадовиця, за реставрацію унікального балкону місто не бралося, через ряд причин, зокрема через погану комунікацію між мешканцями.

«Цей будинок є виключенням з усіх інших, бо таких наріжників більше немає. Ми мали проект на реставрацію цього будинку у 2010 році. Тоді депутати коштів не виділили, сказали: нехай мешканці зберуться і дофінансують. Мешканці тут – не бідні люди, однак вони не могли об’єднатися, бо були переварені між собою. Тепер вони вже розуміють, що вартість їхніх квартир залежить від зовнішнього вигляду.

Зараз у цьому помешканні змінився власник, і новий власник дозволив реставраторам користуватися помешканням і заходити з нього», – зазначила вона.

Щодо вартості реставрації блкону, Л. Онищенко повідомила:

«Цей об’єкт буде перехідним на 2018 рік. Загальна вартість наразі – 1 млн 300 тисяч гривень, але я не думаю, що ми вкладемося у цю суму судячи з руйнувань».

Своєю чергою директор фірми-підряника «Оберіг-Груп» Віктор Проданчук розповів, що зараз на об’єкті зроблено близько 20% робіт, а завершити реставрацію балкон планують до літа 2017 року.

«Коли ми вже взялися з а цей об’єкт, і почали знімати штукатурку, і там мільйон тріщин, куски просто по відвалювалися. В процесі роботи тут катастрофа. Коли цей будинок архітектор будував для себе, не було ні трамваїв, ні такого руху транспорту», – зазначив він.