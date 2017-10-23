У Львові розшукують 22-річного хлопця, який зник три місяці тому

У Львові розшукують 22-річного юнака, який пішов з дому і не повернувся. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Франківським ВП ГУНП у Львівській області розшукується громадянин Бєлих Олександр Андрійович, 31.07.1995 р.н. уродженець м.Львова, проживаючий за адресою: м.Львів, вул. Кульпарківська, 36/42 кв.34, котрий 22.07.2017 року, після конфлікту з батьками пішов з дому і не повернувся.

Прикмети: на вигляд 20-25 років, ріст 170 см, середньої тілобудови, волосся темне, на шиї зображено татуювання у вигляді тризуба та татуювання у вигляді «Молота Гора».

Прохання до всіх, хто володіє інформацією про місцеперебування розшукуваного звертатись на оперативну лінію 102 або по телефону 8 (0322) 238-95-75.